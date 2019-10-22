В Подмосковье осудили 18 членов банды, похищавших машины премиум-класса
- 22 октября 2019, 10:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Подмосковье осуждены 18 участников преступного сообщества, похищавших в автосалонах машины премиум-класса.
Среди осужденных — двое бывших сотрудников Госавтоинспекции и четверо работников лизинговых компаний.
Суд приговорил членов банды к наказанию от четырех лет лишения свободы условно и до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Они признаны виновными в 17 эпизодах мошенничества.
По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники похищали из автосалонов новые машины премиум-класса, при этом обманывая сотрудников лизинговых компаний.
Впоследствии они продавали автомобили гражданам других стран и вывозили их за пределы России.
Общий ущерб от их действий составил более 40 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России в первой половине нынешнего года.
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