В Подмосковье осудили 18 членов банды, похищавших машины премиум-класса

В Подмосковье осуждены 18 участников преступного сообщества, похищавших в автосалонах машины премиум-класса.

Среди осужденных — двое бывших сотрудников Госавтоинспекции и четверо работников лизинговых компаний.

Суд приговорил членов банды к наказанию от четырех лет лишения свободы условно и до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Они признаны виновными в 17 эпизодах мошенничества.

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники похищали из автосалонов новые машины премиум-класса, при этом обманывая сотрудников лизинговых компаний.

Впоследствии они продавали автомобили гражданам других стран и вывозили их за пределы России.

Общий ущерб от их действий составил более 40 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России в первой половине нынешнего года.