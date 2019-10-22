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В Подмосковье осудили 18 членов банды, похищавших машины премиум-класса

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Подмосковье осуждены 18 участников преступного сообщества, похищавших в автосалонах машины премиум-класса.

Среди осужденных — двое бывших сотрудников Госавтоинспекции и четверо работников лизинговых компаний.

Суд приговорил членов банды к наказанию от четырех лет лишения свободы условно и до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Они признаны виновными в 17 эпизодах мошенничества.

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники похищали из автосалонов новые машины премиум-класса, при этом обманывая сотрудников лизинговых компаний.

Впоследствии они продавали автомобили гражданам других стран и вывозили их за пределы России.

Общий ущерб от их действий составил более 40 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России в первой половине нынешнего года.

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