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Названы самые угоняемые автомобили в России

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© hyundai.ru

© hyundai.ru

Самым популярным автомобилем у российских угонщиков в первой половине нынешнего года, согласно данным статистики страховщиков, стал седан Hyundai Solaris, пишет газета «Известия».

Второе и третье места в этом малосимпатичном рейтинге заняли модели марки Kia — Rio и Ceed соответственно.

Далее следуют такие автомобили: Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

Издание со ссылкой на экспертов компании «Ренессанс Страхование» отмечает, что если в целом по стране чаще крадут бюджетные автомобили, то в Москве и Санкт-Петербурге угонщики часто похищают дорогие иномарки, среди которых кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По мнению страховщиков, это связано с повышением стоимости запчастей и ростом спроса на поддержанные детали этих автомобилей.

Ранее сообщалось, что в начале года основной мишенью угонщиков был внедорожник Cadillac Escalade.

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