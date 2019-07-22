Названы самые угоняемые автомобили в России
- 22 июля 2019, 12:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самым популярным автомобилем у российских угонщиков в первой половине нынешнего года, согласно данным статистики страховщиков, стал седан Hyundai Solaris, пишет газета «Известия».
Второе и третье места в этом малосимпатичном рейтинге заняли модели марки Kia — Rio и Ceed соответственно.
Далее следуют такие автомобили: Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.
Издание со ссылкой на экспертов компании «Ренессанс Страхование» отмечает, что если в целом по стране чаще крадут бюджетные автомобили, то в Москве и Санкт-Петербурге угонщики часто похищают дорогие иномарки, среди которых кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
По мнению страховщиков, это связано с повышением стоимости запчастей и ростом спроса на поддержанные детали этих автомобилей.
Ранее сообщалось, что в начале года основной мишенью угонщиков был внедорожник Cadillac Escalade.
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