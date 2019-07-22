Названы самые угоняемые автомобили в России

Самым популярным автомобилем у российских угонщиков в первой половине нынешнего года, согласно данным статистики страховщиков, стал седан Hyundai Solaris, пишет газета «Известия».

Второе и третье места в этом малосимпатичном рейтинге заняли модели марки Kia — Rio и Ceed соответственно.

Далее следуют такие автомобили: Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

Издание со ссылкой на экспертов компании «Ренессанс Страхование» отмечает, что если в целом по стране чаще крадут бюджетные автомобили, то в Москве и Санкт-Петербурге угонщики часто похищают дорогие иномарки, среди которых кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По мнению страховщиков, это связано с повышением стоимости запчастей и ростом спроса на поддержанные детали этих автомобилей.

Ранее сообщалось, что в начале года основной мишенью угонщиков был внедорожник Cadillac Escalade.