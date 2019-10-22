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Японский император вступил на престол

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© ISSEI KATO / POOL/EPA/TASS

© ISSEI KATO / POOL/EPA/TASS

В Японии во вторник, 22 октября, вступил на престол император Нарухито, сообщает Associated Press.

Новый император стал 126-м монархом Японии.

Состоявшаяся сегодня церемония интронизации подтвердила, что Нарухито наследовал императору Акихито, который ранее отрекся от престола.

Церемония возведения на престол проводится, чтобы показать общественную поддержку японской монархии, а также в целях сохранения культурного наследия страны.

Гостями торжественной церемонии в Токио стали около двух тысяч человек, включая высокопоставленных лиц из-за рубежа, отмечает агентство.

Во время интронизации император вместе с женой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце в Токио.

© KAZUHIRO NOGI / POOL/EPA/TASS

В частности, облаченный в белоснежные одежды Нарухито вошел в святилище верховного божества синтоистов Касикодоро. Подданные несли перед ним особенный меч. Считается, что это оружие богиня солнца Аматэрасу вручила первому императору Японии, напоминает телеканал «360».

В честь восшествия на престол Нарухито помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления.

© AP/TASS

На подготовку церемонии японским правительством было потрачено 16 миллиардов йен, что примерно равно 147 миллионам долларов США, отмечает газета «Известия».

Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны.

Как сообщал «Ридус», наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии 1 мая нынешнего года.

Дата отречения от престола императора Японии Акихито была названа в декабре 2017 года. В июне того же года верхняя палата парламента Японии одобрила специальный закон об отречении от престола императора Акихито и передаче трона наследному принцу Нарухито.

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