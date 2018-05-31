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Япония обрела нового императора

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© AP Photo/Koji Sasahara/ТАСС

В Японии наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.

Это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля по московскому времени).

Одновременно в стране начался 1-й год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»). Так будет называться эпоха правления нового монарха.

Традиционная система летоисчисления используется в Японии одновременно с международной.

Ранее во вторник, 30 апреля, в Токио прошли мероприятия, связанные с отречением 85-летнего императора Акихито, который после этого получил титул «дзско», ято означает «почетный император».

Утром 1 мая по токийскому времени в «Сосновом зале» императорского дворца в центре Токио состоится государственная церемония по поводу вступления 59-летнего Нарухито на престол, сообщает ТАСС.

Новому монарху будут вручены символы его полномочий — главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах.

Затем Нарухито выступит с первым обращением к нации в качестве нового императора.

Как сообщал «Ридус», дата отречения от престола императора Японии Акихито была названа в декабре 2017 года. В июне того же года верхняя палата парламента Японии одобрила специальный закон об отречении от престола императора Акихито и передаче трона наследному принцу Нарухито.

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