найти ×
   
  • USD -0.13
    63.63
  • EUR -0.25
    70.92
СохранитьСохранено0
×

003959

В Сеуле заявили, что российский самолет нарушил зону опознавания ПВО Кореи

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

В Южной Корее заявили, что, предположительно, российский военный самолет нарушил зону опознавания ПВО этой страны на Японским морем, сообщает корейское агентство Yonhap.

Как сообщил СМИ офицер Объединенного комитета начальников штабов (JCS), самолет вошел в эту зону без предварительного уведомления.

В связи с инцидентом в воздух были подняты истребители F-15K ВВС Республики Корея, отмечает агентство.

Опознавательная зона ПВО — это воздушное пространство над землей или водой, очерченное какой-либо страной или группой стран в интересах национальной безопасности. Зона может выходить за пределы страны или группы стран.

Это не первый случай, когда южнокорейские военные заявляют о нарушении российскими самолетами воздушного пространства это страны. Так, в июле, по их данным, российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия не признает «зону опознавания ПВО» Южной Кореи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
36089530читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
6027382читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5131121читать позжечитаю позже