В Сеуле заявили, что российский самолет нарушил зону опознавания ПВО Кореи

В Южной Корее заявили, что, предположительно, российский военный самолет нарушил зону опознавания ПВО этой страны на Японским морем, сообщает корейское агентство Yonhap.

Как сообщил СМИ офицер Объединенного комитета начальников штабов (JCS), самолет вошел в эту зону без предварительного уведомления.

В связи с инцидентом в воздух были подняты истребители F-15K ВВС Республики Корея, отмечает агентство.

Опознавательная зона ПВО — это воздушное пространство над землей или водой, очерченное какой-либо страной или группой стран в интересах национальной безопасности. Зона может выходить за пределы страны или группы стран.

Это не первый случай, когда южнокорейские военные заявляют о нарушении российскими самолетами воздушного пространства это страны. Так, в июле, по их данным, российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия не признает «зону опознавания ПВО» Южной Кореи.

