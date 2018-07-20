Корейские истребители открыли огонь из-за российского бомбардировщика
- 23 июля 2019, 10:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Комитете начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея заявили, что российский бомбардировщик во вторник, 23 июля, дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
В военном ведомстве Южной Кореи утверждают, что российский самолет совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве республики.
В связи с произошедшим в воздух были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.
Инцидент произошел в районе островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова, отмечает News.ru.
Корейское агентство напоминает, что в июне два российских военных самолета нарушили опознавательную зону ПВО этой страны и пробыли там около получаса.
В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия не признает «зону опознавания ПВО» Южной Кореи, в нарушении которой Сеул обвинил российские ракетоносцы Ту-95МС.
Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам, — подчеркнули в российском военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что уже не первый раз южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российских военных самолетов над нейтральными водами Японского моря.
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