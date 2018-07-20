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Корейские истребители открыли огонь из-за российского бомбардировщика

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Истребители Республики Корея. © wikipedia.org

Истребители Республики Корея. © wikipedia.org

В Комитете начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея заявили, что российский бомбардировщик во вторник, 23 июля, дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В военном ведомстве Южной Кореи утверждают, что российский самолет совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве республики.

В связи с произошедшим в воздух были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел в районе островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова, отмечает News.ru.

Корейское агентство напоминает, что в июне два российских военных самолета нарушили опознавательную зону ПВО этой страны и пробыли там около получаса.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия не признает «зону опознавания ПВО» Южной Кореи, в нарушении которой Сеул обвинил российские ракетоносцы Ту-95МС.

Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что уже не первый раз южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российских военных самолетов над нейтральными водами Японского моря.

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Ученые рассказали о пользе горячей ванны перед сном

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  • 23 июля 2019, 12:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне опубликовали исследование, в котором рассказали, в чем главная польза горячей ванны или душа перед сном.

Ученые проанализировали 5322 медицинских исследований, посвященных теме сна, отобрав 13 работ, которые соответствовали всем научным стандартам. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что воздействие горячей воды положительно влияет на нервную систему.

Теплая и слегка горячая ванна — это не только качественная гигиена, но и отличное снотворное. Горячая вода температурой 40−42 градуса благотворно влияет на нервную систему и помогает крепкому и здоровому сну, рассказали авторы работы.

Ученые советуют принимать горячий душ или ванну за 1−2 часа со сна. Исследования, которые проанализировали ученые, на примере нескольких тысяч людей доказали, что горячая ванна действительно улучшает качество сна. Еще это один из самых эффективных способов профилактики депрессии.

Во всех исследованиях у участников, принимавших горячие водные процедуры перед сном, увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние.

Также специалисты советуют отказаться от алкогольных напитков и кофе в вечернее время, если для вас важен качественный сон.

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