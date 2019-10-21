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Задержанной на Бали с наркотиками россиянке грозит 15 лет тюрьмы

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© facebook.com

© facebook.com

На индонезийском острове Бали по обвинению в контрабанде наркотиков будут судить гражданку России.

Как сообщает AFP, на прошлой неделе в аэропорту Бали была задержана россиянка Татьяна Фирсова, прибывшая рейсом из Дохи (Катар).

При досмотре у женщины обнаружили 6,6 грамма кокаина.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, уточняет агентство.

Кроме того, в расположенном на Бали городе Денпасаре правоохранители представили журналистам еще троих нарушителей: двух жительниц Таиланда и гражданина Франции. Их тоже обвиняют в наркотрафике, однако в отличие от россиянки им грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссасхар к семи с половиной годам лишения свободы за хранение и контрабанду наркотиков. В аэропорту Шереметьево в рюкзаке иностранки было найдено 9,6 грамма гашиша.

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