Генерала Чваркова будут судить по обвинению в хищении 4,3 млн рублей

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерала-лейтенанта Сергея Чваркова.

Он обвиняется в хищении 4,3 млн рублей у своих подчиненных, сообщили ТАСС в суде.

Дата слушаний, которые будут проходить в закрытом режиме, пока не назначена, сказал собеседник агентства.

Потерпевшими признаны Министерство обороны РФ и семеро подчиненных генерала, от которых он получал денежные средства.

Как отмечает агентство, 28 апреля 2018 года в отношении Чваркова было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Генерала задержали 30 октября 2018 года. Он обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного несколько лет назад между Военной академией Генштаба и АО «НПО Русбитех», «разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями». Госконтракт был заключен на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 по 2017 год.

Однако в итоге генералу предъявили обвинение в том, что на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей.

Чваркова отстранили от занимаемой должности 6 ноября 2018 года.

Свою вину он не признает. Его защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно, поскольку отсутствуют доказательства вины генерала, состав преступления, а также факт причинения вреда.

Ранее сообщалось, что заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

