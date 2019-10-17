СМИ: замглавы Генштаба ВС РФ обвиняется в крупном мошенничестве
- 17 октября 2019, 21:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что Арсланов обвиняется в мошенничестве по делу «Воентелекома».
Свою вину генерал не признает.
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. По данным издания, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в конце 2017 года в Москве был задержан глава подведомственной Минобороны компании «Воентелеком» Александр Давыдов, подозреваемый в хищении около 500 миллионов рублей во время реализации госконтрактов на поставку спецтехники Министерству обороны.
Задержание было произведено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в 2013 году, когда был задержан генеральный директор компании Николай Тамодин. Фигурантами этого уголовного дела ранее также стали первый заместитель генерального директора «Воентелекома» Олег Савицкий и бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов, а также генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.
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