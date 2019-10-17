СМИ: замглавы Генштаба ВС РФ обвиняется в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Арсланов обвиняется в мошенничестве по делу «Воентелекома».

Свою вину генерал не признает.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. По данным издания, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в конце 2017 года в Москве был задержан глава подведомственной Минобороны компании «Воентелеком» Александр Давыдов, подозреваемый в хищении около 500 миллионов рублей во время реализации госконтрактов на поставку спецтехники Министерству обороны.

Задержание было произведено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в 2013 году, когда был задержан генеральный директор компании Николай Тамодин. Фигурантами этого уголовного дела ранее также стали первый заместитель генерального директора «Воентелекома» Олег Савицкий и бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов, а также генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.