Стало известно о нечеловеческих условиях жизни орловской девочки-маугли

Следователи, занимающиеся делом 11-летней девочки, доставленной в больницу Орла в истощенном состоянии, узнали об условиях, в которых она жила.

По данным следствия, семья, в которой воспитывалось 8 несовершеннолетних детей, проживала в Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

Поскольку должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Дети из семьи уже изъяты и помещены в специализированные учреждения, сообщается на сайте СК РФ. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей.

Как отмечает ФАН, уголовное дело было заведено после того, как медики увидели, что поступившая в больницу 11-летняя девочка ходит на четвереньках и не умеет говорить.

По свидетельству жителей деревни Лука, где родилась девочка, мать восьмерых детей от 2 до 15 лет недавно осталась без мужа и стала выпивать.

По данным kp.ru, 38-летняя женщина носила девочку с собой в чемодане. Ребенок рос с задержкой развития, не говорил, самостоятельно не ел, не мог ровно сидеть. Большую часть времени девочка находилась в стойле для скота.

«Она ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей: царапается, кусается», — рассказала изданию сотрудница больницы, куда попала девочка.

Женщина добавила, что ребенок даже не может самостоятельно ходить в туалет, поэтому медики используют памперсы. При этом серьезных отклонений у девочки не обнаружили. Врачи считают, что ребенка просто запустили.

Накануне стало известно, что в одну из больниц Орла доставили 11-летнюю истощенную девочку с задержкой психомоторного развития. Ее состояние оценивалось как тяжелое.