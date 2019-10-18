Истощенную девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Орле

В одну из больниц Орла доставили 11-летнюю истощенную девочку с задержкой психомоторного развития.

Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей матерью ребенка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, где жила девочка.

По результатам проверки также будет дана оценка бездействию должностных лиц, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей, говорится в сообщении.