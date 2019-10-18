найти ×
   
  • USD -0.06
    63.95
  • EUR +0.23
    71.13
СохранитьСохранено0
×

101174

Истощенную девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Орле

Small f1a6d446e0
© flickr.com

© flickr.com

В одну из больниц Орла доставили 11-летнюю истощенную девочку с задержкой психомоторного развития.

Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей матерью ребенка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, где жила девочка.

По результатам проверки также будет дана оценка бездействию должностных лиц, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей, говорится в сообщении.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
11030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5031121читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0014388читать позжечитаю позже

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса20 августа

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-5134903читать позжечитаю позже