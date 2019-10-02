В Раде предложили ввести пошлину на электроэнергию из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, сообщает пресс-служба российского энергетического холдинга «Интер РАО» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину.

В компании отметили, что поставки идут в пилотном режиме и по предоплате.

Ранее о возобновлении импорта российской электроэнергии сообщила пресс-служба украинской компании «Укрэнерго», при этом не называя условий поставок.

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на импорт российской электроэнергии.

Парламентарий отметил, что украинский бюджет выиграет благодаря этой инициативе. По его словам, «есть много механизмов, как это можно регулировать», сообщает News.ru.

Напомним, Украина прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году.