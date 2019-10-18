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Московские власти рассказали о зарплатах учителей в столице

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава столичного департамента образования Исаак Калина заявил, что заработная плата учителей в Москве в среднем составляет 115—117 тысяч рублей.

По его словам, она в три раза превышает зарплату педагогов в любом другом регионе Центрального федерального округа (ЦФО).

Об этом руководитель департамента заявил на сегодняшнем совместном заседании комиссий Московской городской думы.

Калина подчеркнул, что даже после вычета налогов 80% учителей получают больше 80 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что сейчас в Москве ни один учитель не получает зарплату меньше 75 тысяч рублей. отмечают «Новые Известия».

Примечательно, что в начале октября сервис «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснилось: наиболее высокую зарплату получают действительно учителя в Москве. Только в среднем она в три раза меньше той, что озвучил глава столичного департамента, — 43,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что каждый пятый работник сферы образования в России получает меньше 15 тысяч рублей.

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