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Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского ОВД

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МВД «Дорогимлово». © Яндекс карты

МВД «Дорогимлово». © Яндекс карты

Сотрудники ФСБ задержали руководителей столичного отдела МВД «Дорогомилово».

Как сообщает проект Baza, следственные действия проводятся в отношении начальника отдела полиции подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова.

По данным паблика, руководителей одного из самых «элитных» отделов полиции Москвы подозревают в мошенничестве с недвижимостью на Кутузовском проспекте.

О следственных действиях в отношении руководства отдела МВД «Дорогомилово» также рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подробности задержания не сообщаются, отмечают «Новые Известия».

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