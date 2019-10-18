Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского ОВД
- 18 октября 2019, 09:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотрудники ФСБ задержали руководителей столичного отдела МВД «Дорогомилово».
Как сообщает проект Baza, следственные действия проводятся в отношении начальника отдела полиции подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова.
По данным паблика, руководителей одного из самых «элитных» отделов полиции Москвы подозревают в мошенничестве с недвижимостью на Кутузовском проспекте.
О следственных действиях в отношении руководства отдела МВД «Дорогомилово» также рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Подробности задержания не сообщаются, отмечают «Новые Известия».
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