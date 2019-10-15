Во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН

По запросу России французские правоохранители задержали объявленного в международный розыск бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН РФ Павла Щетинина.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, задержанный обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В ближайшее время во Францию будут отправлены документы для экстрадиции Щетинина на родину.

По информации агентства, экс-глава центра связи ФСИН Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков были арестованы в октябре прошлого года. Щетинин тогда от следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

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