Сейм Латвии принял решение об автоматическом гражданстве для новорожденных

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям, рожденным на территории страны с 1 января 2020 года, сообщает агентство LETA.

Законопроект, инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом, был принят большинством голосов. Против проголосовали только представители национального объединения «Все — Латвии!».

Согласно принятому закону, все дети, родившиеся в Латвии после 1 января 2020 года, могут получить гражданство страны, если родители ребенка не захотят для него другого подданства или ребенок не будет гражданином другой страны.

Соответственно, новорожденным больше не будет присваиваться статус неграждан, отмечает агентство.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в 2016 году в качестве неграждан были зарегистрированы 47 новорожденных, в 2017 году — 51, а в 2018 году — 33.

В Латвии проживает 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали сюда после 1940 года, когда Латвия была провозглашена одной из советских республик.



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