Тысячи участников прошли маршем в Риге против ликвидации русских школ

В центре Риги прошел марш в защиту русскоязычного образования, в котором приняли участие около пяти тысяч человек, сообщает ТАСС.

Один из организаторов шествия, сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов отметил, что борьба русскоязычных жителей республики за свои права займет определенное время.

Оказывается, что есть энергия сопротивления, это дает надежду на будущее, — приводит агентство слова Митрофанова.

Участники акции сначала собрались на Ратушной площади около здания Рижской думы. Отсюда колонна двинулась через Старый Город.

Демонстранты несли плакаты «Нашим детям — наши школы!», «Детей не сдадим!», «Нет ассимиляции!» и другие.

При этом манифестанты скандировали: «Русским детям — русские школы!».

Когда участники шествия поравнялись с памятником Свободы, то начали скандировать: «Латвия — моя страна, русский — мой язык!»

Напомним, на прошлой неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык.

В апреле прошлого года тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании. Согласно нововведениям, до 2021 года все школы страны должны перейти на латышский язык обучения.

Это вызвало массу протестов у русскоязычного населения республики. Так, в августе того же года в Латвии прошел автопробег в защиту русских школ. До этого при задержании активиста «Штаба защиты русских школ» Ильи Козырева ему повредили спину.

Месяц спустя в Ригге состоялось шествие в защиту русских школ под названием «Наш выбор», в котором приняли участие около 5 тысяч человек.