В Эстонии русскоговорящих солдат обязали изучать государственный язык

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников начали в обязательном порядке обучать государственному языку, сообщает телеканал ETV.

Как объяснил начальник пресс-службы Сил обороны Эстонии Арво Йыесалу, эта инициатива призвана помочь тем, кто слабо владеет эстонским языком, интегрироваться в общество и укрепить позиции русскоязычных жителей в армии.

Он также добавил, что некоторые солдаты сталкиваются с языковыми проблемами, так как их подготовка, включая обучение автовождению, ведется на эстонском.

Как отмечает телеканал, в Силах обороны Эстонии курсы государственного языка существуют уже три года, однако их посещение до настоящего времени было добровольным.

Как сообщал «Ридус», в начале октября бывшего сотрудника эстонских спецслужб приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России.