Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили за шпионаж в пользу России

В Эстонии бывшего сотрудника полиции безопасности (KaPo) Владимира Куликова приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Куликов был задержан в марте за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Приговор вступил в силу в пятницу, 4 октября. Детали обвинения не разглашаются, сообщает издание.

По данным полиции безопасности Эстонии, Куликов уволился из ее рядов в 2012 году из-за полученной на службе травмы.

В ведомстве считают, что российские спецслужбы завербовали его уже после увольнения, во время поездок в Россию.

Портал отмечает, что за время работы в KaPo Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Также он был признан лучшим сотрудником года.

После ухода из полиции безопасности Куликов работал тренером по дзюдо.

Как сообщал «Ридус», в сентябре в Эстонии суд приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж.

При этом детали инцидента остаются секретными даже после того, как россиянин оказался за решеткой. Департамент оборонной полиции Эстонии (KaPo) обнародовал лишь инициалы задержанного шпиона — А. А.