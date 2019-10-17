ГИБДД планирует установить новые устройства для контроля скорости

Новые комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) планируют установить на патрульных автомобилях ГИБДД.

Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, сообщает ФАН.

Данные комплексы заменят переносные камеры.

Оборудование устанавливается на рамку патрульного автомобиля, камеры размещены спереди и сзади, то есть могут снимать и фиксировать на 360 градусов, — приводит ТАСС слова Черникова.

Он также добавил, что установка новых комплексов минимизирует недоверие населения по отношению к камерам видеофиксации ПДД.

Как сообщал «Ридус», в начале октября стало известно, что в Министерстве транспорта и Госавтоинспекции готовят поправки к правилам дорожного движения. Готовящиеся изменения к ПДД предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

В частности, речь идет о таких транспортных средствах, как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, ролики и моноколеса.

