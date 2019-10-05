СМИ сообщили о готовящихся поправках в ПДД

Поправки к правилам дорожного движения (ПДД) готовят в Министерстве транспорта и Госавтоинспекции, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

По его словам, готовящиеся изменения в ПДД предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

В частности, речь идет о таких транспортных средствах, как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, ролики и моноколеса.

Согласно поправкам, их пользователи должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам, причем их скорость не должна превышать 20 километров в час.

Если же на участке маршрута нет не только велосипедных дорожек, но и тротуаров, владельца СИМ можно будет выезжать на проезжую часть, однако при этом необходимо держаться в правом ряду.

Митрошин отметил в беседе с изданием, что данный проект находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования».

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. считает, что владельцев СИМ нужно наказывать за нарушение ПДД.

«Без жесточайшего контроля и колоссальных штрафов это все обернется простым популизмом», — заввил эксперт в разговоре с URA.RU.

Как сообщал «Ридус», в июле в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что собираются подготовить поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КОАП). В частности, изменения могут коснутся нарушающих правила дорожного движения (ПДД) водителей электросамокатов.

Только за апрель-май нынешнего года, по данным ЦОДД, произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов и роликов, в которых пострадали 25 детей, а один человек умер.

