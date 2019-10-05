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СМИ сообщили о готовящихся поправках в ПДД

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Поправки к правилам дорожного движения (ПДД) готовят в Министерстве транспорта и Госавтоинспекции, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

По его словам, готовящиеся изменения в ПДД предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

В частности, речь идет о таких транспортных средствах, как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, ролики и моноколеса.

Согласно поправкам, их пользователи должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам, причем их скорость не должна превышать 20 километров в час.

Если же на участке маршрута нет не только велосипедных дорожек, но и тротуаров, владельца СИМ можно будет выезжать на проезжую часть, однако при этом необходимо держаться в правом ряду.

Митрошин отметил в беседе с изданием, что данный проект находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования».

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. считает, что владельцев СИМ нужно наказывать за нарушение ПДД.

«Без жесточайшего контроля и колоссальных штрафов это все обернется простым популизмом», — заввил эксперт в разговоре с URA.RU.

Как сообщал «Ридус», в июле в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что собираются подготовить поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КОАП). В частности, изменения могут коснутся нарушающих правила дорожного движения (ПДД) водителей электросамокатов.

Только за апрель-май нынешнего года, по данным ЦОДД, произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов и роликов, в которых пострадали 25 детей, а один человек умер.

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В Якутии медведь задрал экс-депутата

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© pexels.com

© pexels.com

В Якутии жертвой нападения медведя в Оймяконском районе республики стал бывший депутат государственного собрания республики Александр Крылов, сообщает «Интерфакс».

О трагедии рассказал журналистам исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов.

Он отметил, что тело экс-депутата доставили на вездеходах в поселок Томтор.

Ранее местные СМИ сообщили, что Крылов в пятницу отправился на квадроцикле на охоту, отмечает агентство.

В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил медведь, мужчина выстрелил, зверь упал.

Тогда Крылов решил подойти к животному, как в этот миг на него напал другой медведь, который, как оказалось, был поблизости.

Как сообщал «Ридус», 22 сентября на Сахалине застрелили бурого медведя, который задрал 19 сентября сторожа рыболовецкого стана.

Раненого медведем сторожа обнаружили работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах». Жертва медведя скончалась по дороге в больницу. Известно, что сторож проживал в селе Быков Долинского района области.

Проблемы с медведями в последние месяцы возникают во многих удаленных поселках и городах. Например, в поселке Синдор в республике Коми косолапые разоряют курятники, огороды и даже могилы местных жителей.

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