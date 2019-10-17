Задержаны подозреваемые в краже золотого унитаза
- 17 октября 2019, 08:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Великобритании полиция задержала трех подозреваемых в краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца — родового имения Уинстона Черчилля, расположенного в английском графстве Оксфордшир.
Как отмечается на сайте территориального отделения полиции, задержаны двое мужчин 34 и 35 лет, а также женщина 36 лет.
«Ридус» сообщал, что в сентябре из дворца был украден выполненный из 18-каратного золота унитаз, являвшийся экспонатом выставки.
Стоимость этого произведения искусства, созданного итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланой, оценивается примерно в 1 миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов США по текущему курсу).
По данным полиции, в ночь на 14 сентября группа злоумышленников, прибывшая на место по меньшей мере на двух автомобилях, демонтировала экспонат и скрылась.
Ранее по подозрению в причастности к краже уже был арестован 66-летний мужчина, однако пропажу до сих пор не нашли.
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