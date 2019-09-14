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Из Бленхеймского дворца украли золотой унитаз стоимостью более $1,25 млн

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© Instagram.com

© Instagram.com

Унитаз из 18-каратного золота, являвшийся экспонатом выставки, был украден из Бленхеймского дворца, расположенного в английском графстве Оксфордшир.

Стоимость этого произведения искусства, созданного итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланой, оценивается примерно в 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов по текущему курсу).

Местное управление полиции сообщило в своем Facebook, что уже арестован подозреваемый в причастности к краже, однако унитаз пока не найден.

Отмечается, что в экспозицию, открывшуюся 12 сентября в Бленхеймском дворце, входят и другие провокационные работы Каттеланы, включая статуи молящегося на коленях Адольфа Гитлера и убитого метеоритом Папы Римского Иоанна Павла II.

Инсталляция с унитазом называлась «Америка».

По данным полиции, в ночь на субботу, 14 сентября, группа злоумышленников, прибывшая на место по меньшей мере на двух автомобилях, демонтировала экспонат и скрылась около 4:50 утра по местному времени (6:50 мск). Сообщение о краже поступило в полицию через несколько минут после произошедшего.

Примечательно, что кража привела к частичному затоплению помещений дворца, поскольку унитаз был подключен к системе канализации, чтобы у посетителей выставки была возможность воспользоваться им по прямому назначению.

Ранее сообщалось, что в одном из музеев Петропавловской крепости была украдена «Маска льва».

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