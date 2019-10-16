В Петербурге оказались самые высокие цены на хлеб

Дочерняя IT-компания «Сбербанка» «Эвотор» ко Всемирному дню хлеба проанализировала цены на этот продукт в крупных городах России и выяснила, что дороже всего он обходится жителям Санкт-Петербурга.



«Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены — в Перми и Нижнем Новгороде», — передает РИА Новости.



Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита.



Также выяснилось, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года в России больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%, а стоимость дешевого Дарницкого выросла на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон и Бородинский хлеб подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на 4%, до 27 рублей.

Самый дорогой ржаной хлеб в сентябре 2019 года продавали в Москве и Самаре, самый дорогой нарезной батон — в Воронеже и Петербурге, пшеничный — в Петербурге и Москве. Пекари, которые готовят хлеб только из натурального сырья и по оригинальной рецептуре, продают свой «крафтовый» хлеб по несколько сот рублей за батон или буханку.

Недавно на видеосервисе YouTube опубликован ролик, авторы которого сравнили цены на продукты в Саратове и Киеве, посетив в обоих случаях магазины крупной международной сети «Ашан». Оказалось, что основные продукты питания в России стоят дешевле, чем на Украине. Значительно дороже украинцам обходится картофель и макароны, а молоко, растительное масло и батон хлеба в российских магазинах в среднем на 10−15% дешевле.

Напомним, из-за низкой инфляции на уровне 4% цены на продукты в России последние недели не растут, а в некоторых случаях даже снижаются. В сентябре этого года Росстат зафиксировал снижение цен на продукты питания на 0,4% по сравнению с августом, а на услуги — на 0,2%. В ведомстве отметили, что значительное влияние на снижение цен на продовольствие оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Кроме того, подешевели билеты на поезда дальнего следования (на 14,9%) и авиаперелеты экономическим классом (на 5,7%).



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