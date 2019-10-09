Из Польши в РФ экстрадированы обвиняемые в преступлениях двое россиян

Польша выдала России двух граждан РФ.

Один из них подозревается в неуплате налогов, другой — в контрабанде оружия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня из Варшавы в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН РФ экстрадированы граждане РФ Тигран Дохалов, 1963 года рождения и Андрей Александров, 1989 года рождения», — приводит ее слова РИА Новости.

Уточняется, что Тигран Дохалов, занимавший должность генерального директора одной из московских компаний, в 2012—2016 годах не уплатил налоги на сумму более 47 млн рублей. Андрей Александров был объявлен в розыск по подозрению в причастности к контрабанде и незаконному обороту оружия в составе преступной группы.

После отъезда этих граждан из России их объявили в международный розыск. В феврале 2019 года они были задержаны в Польше.

Ранее «Ридус» писал о том, что Россия выдала Украине чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Оленчика, которого подозревают в причастности к убийству знакомого с последующим угоном автомобиля. Преступление было совершено в октябре 2017 года.