Роскомнадзор выявил лидера по числу фейков в Сети

По количеству недостоверных материалов, подпадающих под действие закона о фейковых новостях, в Интернете лидирует соцсеть «ВКонтакте».

Согласно данным, предоставленным Роскомнадзором в ответ на запрос ФАН, 136 таких материалов приходится на соцсеть «ВКонтакте», 16 — на YouTube, два — на Twitter и по одному на Instagram и LiveJournal.

«Три — иные ресурсы, не относящиеся к категории «социальные сети», — приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

В целом же закон реализуется эффективно, считают в Роскомнадзоре. С начала его вступления в силу Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор семь требований в отношении 31 сайта или страницы сайта с материалами, содержащими недостоверную информацию. Роскомнадзор также выявил 128 веб-зеркал, попадающих под действие данных требований Генпрокуратуры.

В ответ на запрос ФАН в соцсети «ВКонтакте» рассказали о разработке новых методов распознавания потенциально недостоверного контента.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.