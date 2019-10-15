В Подмосковье с начала года изъяли более 2 тонн наркотиков

В Московской области с начала 2019 года было изъято более 2 тонн наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Сотрудники полиции Подмосковья за девять месяцев изъяли у наркоторговцев наркотические средства, включая психотропные и сильнодействующие вещества, среди которых было 23,9 килограмма героина, 43,1 килограмма марихуаны, 1,1 тонны гашиша, 502,4 килограмма N-метилэфедрона, 408,2 килограмма МДМА, 39,9 килограмма амфетамина и 121,5 килограмма конопли.

Кроме того, во время подведения итогов деятельности управления за прошедшие девять месяцев было отмечено, что на территории области за этот период было зафиксировано шесть фактов организации преступного сообщества, а также два факта бандитизма, отмечается на сайте ведомства.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 11 октября, в Подмосковье Химкинский городской суд признал гражданку Израиля и США Нааму Иссасхар виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она должна была сделать пересадку с рейса из Дели на рейс в Тель-Авив. На наличие в багаже у девушки запрещенных веществ указала служебная собака. В результате в рюкзаке иностранки было найдено 9,6 грамма гашиша.

