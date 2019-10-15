В Приморье при обрушении жилого дома повреждены 17 квартир
- 15 октября 2019, 09:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В поселке Новонежино Приморского края при обрушении в жилом доме были повреждены 17 квартир.
В связи с инцидентом эвакуированы 19 жильцов дома. В поселковом клубе организовали пункт временного размещения, в котором сейчас находятся семь пенсионеров.
Спасатели помогают жителям доставать из пострадавших квартир необходимые вещи и домашних животных, отмечается на сайте регионального управления МЧС.
Как сообщал «Ридус», в результате обрушения межквартирной перегородки в это доме погибла женщина. ЧП произошло в ночь на вторник в 03:30 по местному времени (20:30 МСК).
Причиной обрушения стены, потолка и лестничного марша в жилом доме мог быть неисправный водонагреватель. Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов заявил, что причиной взрыва мог стать боеприпас.
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