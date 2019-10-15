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В Приморье при обрушении жилого дома повреждены 17 квартир

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© vk.com

© vk.com

В поселке Новонежино Приморского края при обрушении в жилом доме были повреждены 17 квартир.

В связи с инцидентом эвакуированы 19 жильцов дома. В поселковом клубе организовали пункт временного размещения, в котором сейчас находятся семь пенсионеров.

Спасатели помогают жителям доставать из пострадавших квартир необходимые вещи и домашних животных, отмечается на сайте регионального управления МЧС.

© vk.com

Как сообщал «Ридус», в результате обрушения межквартирной перегородки в это доме погибла женщина. ЧП произошло в ночь на вторник в 03:30 по местному времени (20:30 МСК).

© vk.com

Причиной обрушения стены, потолка и лестничного марша в жилом доме мог быть неисправный водонагреватель. Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов заявил, что причиной взрыва мог стать боеприпас.

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