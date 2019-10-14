найти ×
   
  • USD +0.14
    64.37
  • EUR +0.20
    70.93
СохранитьСохранено0
×

-10641

Жительница Приморья погибла при обрушении перекрытия в жилом доме

Small f1a6d446e0

В результате обрушения межквартирной перегородки в жилом доме в Приморском крае погибла женщина.

ЧП произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск).

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, произошло обрушение межквартирной перегородки и потолка на 4-м этаже, а также лестничного марша с 5-го по 4-й этажи пятиэтажного жилого панельного дома, расположенного в населенном пункте Новонежино, на улице Авиаторов, 23.

По словам главы Шкотовского района Виктора Михайлова, причиной обрушения стал взрыв боеприпаса. «По предварительным данным, там произошел взрыв боеприпаса, пожара нет», — сообщил он агентству.

Михайлов добавил, что жителей дома расселили по родственникам, создан оперативный штаб.

Глава района также уточнил, что женщину, ставшую жертвой обрушения, придавило стеной.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Шкотовского муниципального района, в подъезде, пострадавшем от взрыва, проживают 19 человек, включая 15 взрослых и 4 ребенка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00103

В Дагестане два человека заболели сибирской язвой

Small f1a6d446e0

Двое жителей Дагестана заразились сибирской язвой.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, с подозрением на заражение были госпитализированы три человека из Новокули, у двоих факт заражения подтвердился.

«Третий остается под наблюдением», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние больных уточняется.

Сибирская язва — крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди. Болезнь поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины.

Недавно специалисты заявили, что активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
3048169читать позжечитаю позже
Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
2013137читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5031121читать позжечитаю позже