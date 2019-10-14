Жительница Приморья погибла при обрушении перекрытия в жилом доме

В результате обрушения межквартирной перегородки в жилом доме в Приморском крае погибла женщина.

ЧП произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск).

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, произошло обрушение межквартирной перегородки и потолка на 4-м этаже, а также лестничного марша с 5-го по 4-й этажи пятиэтажного жилого панельного дома, расположенного в населенном пункте Новонежино, на улице Авиаторов, 23.

По словам главы Шкотовского района Виктора Михайлова, причиной обрушения стал взрыв боеприпаса. «По предварительным данным, там произошел взрыв боеприпаса, пожара нет», — сообщил он агентству.

Михайлов добавил, что жителей дома расселили по родственникам, создан оперативный штаб.

Глава района также уточнил, что женщину, ставшую жертвой обрушения, придавило стеной.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Шкотовского муниципального района, в подъезде, пострадавшем от взрыва, проживают 19 человек, включая 15 взрослых и 4 ребенка.