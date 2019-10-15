Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске

В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком.

Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.

Следствие проводит по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального СК РФ.



Как отмечает местный портал 1nsk.ru, по словам потерпевшей, она вызвала такси Gett. Когда приехала машина, она поняла, что за рулем не тот таксист, которого она вызывала.

Когда пассажирка спросила мужчину, почему он ездит под чужим именем, тот взбесился, выбросил из машины ребенка, а затем мать и ударил ее кулаком по голове.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали таксиста, который избил и ограбил клиента за долгое ожидание.