найти ×
   
  • USD
    64.37
  • EUR
    70.93
СохранитьСохранено0
×

103145

Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске

Small default
© vk.com

© vk.com

В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком.

Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.

Следствие проводит по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Как отмечает местный портал 1nsk.ru, по словам потерпевшей, она вызвала такси Gett. Когда приехала машина, она поняла, что за рулем не тот таксист, которого она вызывала.

Когда пассажирка спросила мужчину, почему он ездит под чужим именем, тот взбесился, выбросил из машины ребенка, а затем мать и ударил ее кулаком по голове.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали таксиста, который избил и ограбил клиента за долгое ожидание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
11030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5031121читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

4012944читать позжечитаю позже

Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети19 августа

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

2022193читать позжечитаю позже