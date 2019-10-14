Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Лондон самолета

Лайнер Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Лондон, вернулся в Шереметьево по технической причине.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, у самолета отказал правый двигатель.

«Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме, — сказал собеседник агентства. — Никто не пострадал».

Пассажиры вылетят в Лондон после замены воздушного судна. Планируемое время отправления — 17:00.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре из-за технической неисправности.