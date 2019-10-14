найти ×
   
  • USD +0.14
    64.37
  • EUR +0.20
    70.93
СохранитьСохранено0
×

105808

Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Лондон самолета

Small f1a6d446e0
© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Лайнер Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Лондон, вернулся в Шереметьево по технической причине.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, у самолета отказал правый двигатель.

«Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме, — сказал собеседник агентства. — Никто не пострадал».

Пассажиры вылетят в Лондон после замены воздушного судна. Планируемое время отправления — 17:00.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре из-за технической неисправности.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
2013137читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
25121118читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27471062читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

402653398читать позжечитаю позже