Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Лондон самолета
- 14 октября 2019, 16:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лайнер Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Лондон, вернулся в Шереметьево по технической причине.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, у самолета отказал правый двигатель.
«Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме, — сказал собеседник агентства. — Никто не пострадал».
Пассажиры вылетят в Лондон после замены воздушного судна. Планируемое время отправления — 17:00.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре из-за технической неисправности.
Войти через социальные сети: