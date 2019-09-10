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002420

Следовавший из Москвы в Анталию самолет вынужденно приземлился в Краснодаре

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© Авиакомпания Red Wings/vk.com

© Авиакомпания Red Wings/vk.com

Лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре.

Самолет развернулся над Черным морем и направился к ближайшему аэропорту, приводит РЕН ТВ данные FlightRadar 24.

В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили «Интерфаксу», что вынужденная посадка была произведена в штатном режиме в 22:07.

«По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились 215 пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Ереван-Москва совершил вынужденную посадку в Тбилиси из-за неполадок с эклектричеством.

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