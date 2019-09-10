Следовавший из Москвы в Анталию самолет вынужденно приземлился в Краснодаре
- 10 сентября 2019, 22:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре.
Самолет развернулся над Черным морем и направился к ближайшему аэропорту, приводит РЕН ТВ данные FlightRadar 24.
В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили «Интерфаксу», что вынужденная посадка была произведена в штатном режиме в 22:07.
«По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту находились 215 пассажиров.
Ранее сообщалось, что самолет Ереван-Москва совершил вынужденную посадку в Тбилиси из-за неполадок с эклектричеством.
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