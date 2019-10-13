Туристы из Екатеринбурга застряли в токийском аэропорту без еды и воды

Из-за тайфуна, обрушившегося на Японию, авиакомпания Japan Airlines отменила 12 октября вылет в Россию, в результате чего туристы из Екатеринбурга находятся в аэропорту в Токио уже два дня.

При этом они жалуются на то, что их не селят в отель, не кормят и не обеспечивают водой, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

«Мы находимся в безвыходном положении! Никакой информации JAL не дает», — рассказал один из туристов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, россияне сообщили о своем бедственном положении в посольство РФ, однако там им посоветовали обратиться в авиакомпанию.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу, 12 октября. Его жертвами, по последним данным, стали 33 человека, минимум 180 пострадали, а 19 числятся пропавшими без вести.