К Японии приблизился мощнейший тайфун

Более 15 миллионов человек готовятся к эвакуации в Японии, к берегам которой приближается мощнейший тайфун «Хагибис», сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, свыше 4,6 миллиона человек получили рекомендацию об эвакуации, а более 10 миллионов жителей японских островов получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации.

Тайфун «Хагибис» движется на японский архипелаг с юго-востока.

В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра — 45 метров в секунду, при порывах — до 65 метров.

«Хагибис» затронет тихоокеанское побережье Японии, включая столичный регион.

По данным телеканала, в Токио сейчас идет сильный дождь, сопровождающийся порывами шквалистого ветра.

В связи с приближением стихии в японской столице прекращают работу рестораны, магазины, аптеки, в том числе и круглосуточные.



Авиакомпании отменили почти две тысячи рейсов, в столичном регионе почти полностью остановлено движение поездов и метро.

В префектуре Тиба рядом с Токио один человек погиб и пятеро получили ранения из-за штормового ветра.

Без света в этой префектуре остались более 770 тысяч человек.

Метеорологи сравнивают тайфун «Хагибис» с тайфуном «Ида» («Каногава»), обрушившийся на японский архипелаг в 1958 году. Тогда от стихи погибли 1269 человек, напоминает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», сформировавшийся в Тихом океане супертайфун «Хагибис» может ударить по Японии в субботу, 12 октября, и стать сильнейшим в истории страны.