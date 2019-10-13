Российские туроператоры объявили о ноябрьском подорожании путевок

В ноябре россиянам придется заплатить на 10% больше за краткосрочные поездки за границу или по России.

Например, путешествие на 2−3 дня по России в период ноябрьских праздников обойдется в 25−30 тыс. рублей, что на 10% превышает уровень прошлогодних цен.

Как сообщили газете «Известия» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Сочи, Санкт-Петербург и подмосковные города являются наиболее приоритетными направлениями для поездок по России.

Среди иностранных городов лидируют Берлин, Прага и Амстердам, пишет издание.

Как сообщал «Ридус», ранее эксперты назвали самые популярные города СНГ для путешествий осенью.

Кроме того, был составлен рейтинг самых заполненных туристами мест на планете из расчета на одну квадратную милю.

