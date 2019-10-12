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В Крыму возбудили дело после смерти ребенка, приехавшего в «Артек»

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© artek.org

© artek.org

В Крыму возбудили уголовное дело после смерти в больнице ребенка, приехавшего на отдых в Международный детский центр «Артек», сообщает ТАСС.

Как рассказала агентству старший помощник руководителя регионального управления СК, мальчик приехал в «Артек» из Санкт-Петербурга.

По ее словам, днем в пятницу, 11 октября, мальчик из лагеря поступил в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония». Несмотря на действия медиков, спустя несколько часов ребенок умер.

Собеседница агентства отметила, что дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Она также добавила, что сотрудник Следственного комитета изучат условия, в которых проживал ребенок детском центре, как была организована и оказана медицинская помощь, какие причины привели к трагедии.

Как сообщал «Ридус», в августе суд арестовал жительницу Санкт-Петербурга, которая, по версии следствия, торговала фальшивыми путевками в детский лагерь «Артек».

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