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Женщина продавала фальшивые путевки в «Артек» под видом сотрудника СК

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© artek.org

© artek.org

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 сентября Анну Аршинову, которая обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, она незаконно получила доход в 300 тыс. рублей от торговли фальшивыми путевками в детский лагерь «Артек».

Представляясь сотрудником СК РФ, Аршинова предлагала гражданам приобрести путевки в «Артек» стоимостью 30 тысяч рублей каждая, сообщает паблик объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В итоге она выручила от продажи 300 тысяч рублей, но путевки так и не предоставила.

Аршинова отправляла своим клиентам на электронную почту письма о том, что их дети якобы не прошли отбор и не смогут поехать в лагерь, уточняет ТАСС.

В суде Аршинова признала свою вину.

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