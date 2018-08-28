Женщина продавала фальшивые путевки в «Артек» под видом сотрудника СК

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 сентября Анну Аршинову, которая обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, она незаконно получила доход в 300 тыс. рублей от торговли фальшивыми путевками в детский лагерь «Артек».

Представляясь сотрудником СК РФ, Аршинова предлагала гражданам приобрести путевки в «Артек» стоимостью 30 тысяч рублей каждая, сообщает паблик объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В итоге она выручила от продажи 300 тысяч рублей, но путевки так и не предоставила.

Аршинова отправляла своим клиентам на электронную почту письма о том, что их дети якобы не прошли отбор и не смогут поехать в лагерь, уточняет ТАСС.

В суде Аршинова признала свою вину.