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Названы имена россиян, находившихся на борту разбившегося в Конго Ан-72

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© Pavel Adzhigildaev / wikimedia.org

© Pavel Adzhigildaev / wikimedia.org

На борту самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго, находились два гражданина России.

Посольство России в Киншасе назвало имена россиян в своем микроблоге в Twitter.

По данным дипломатического ведомства, это Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 года рождения, и Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 года рождения.

В посольстве отметил, что в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Оба россиянина являются пилотами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Наталью Кононову. По ее словам, их пока еще не обнаружили.

Садовничий — командир экипажа, — добавила пресс-атташе в разговоре с агентством.

Как сообщал «Ридус», ранее отмечалось, что на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), находились граждане России, однако не было известно, сколько их, и не назывались их имена.

© Twitter.com

Ранее конголезское радио со ссылкой на Управление гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту потерпевшего крушение Ан-72 находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

По некоторым данным, самолет перевозил, в частности, автомобиль президента ДРК.

В четверг, 10 октября, вылетев из города Гома, самолет взял курс на столицу страны Киншасу, однако контакт с ним был утрачен через 59 минут после взлета.

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