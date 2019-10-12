Названы имена россиян, находившихся на борту разбившегося в Конго Ан-72
- 12 октября 2019, 13:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На борту самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго, находились два гражданина России.
Посольство России в Киншасе назвало имена россиян в своем микроблоге в Twitter.
По данным дипломатического ведомства, это Шумков Виталий Степанович,
В посольстве отметил, что в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Оба россиянина являются пилотами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Наталью Кононову. По ее словам, их пока еще не обнаружили.
Садовничий — командир экипажа, — добавила пресс-атташе в разговоре с агентством.
Как сообщал «Ридус», ранее отмечалось, что на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), находились граждане России, однако не было известно, сколько их, и не назывались их имена.
Ранее конголезское радио со ссылкой на Управление гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту потерпевшего крушение Ан-72 находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.
По некоторым данным, самолет перевозил, в частности, автомобиль президента ДРК.
В четверг, 10 октября, вылетев из города Гома, самолет взял курс на столицу страны Киншасу, однако контакт с ним был утрачен через 59 минут после взлета.
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