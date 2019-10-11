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На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-72 находились россияне

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© Pavel Adzhigildaev / wikimedia.org

© Pavel Adzhigildaev / wikimedia.org

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), находились граждане России.

«Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане», — сообщила ТАСС пресс-атташе дипмиссии Наталья Кононова.

В настоящее время уточняется число россиян, а также устанавливаются их личности, сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пока неясно, являются ли они гражданскими лицами или военными.

Кононова отметила, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее конголезское радио со ссылкой на Управление гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту потерпевшего крушение Ан-72 находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

Вылетев из города Гома, самолет взял курс на столицу страны Киншасу, однако контакт с ним был утрачен через 59 минут после взлета.

Twitter.com

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