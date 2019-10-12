Синптики пообещали москвичам дождь и сильный ветер

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 12 октября, после полудня ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Температура воздуха в этот день, по словам метеоролога, составит в Москве 10−12 градусов тепла, в области — 8−13 градусов.

Специалист отметил в беседе с агентством, что Москва и область окажутся сегодня теплой части атлантического циклона.

Леус также сообщил, что атмосферное давление в субботу начнет падать, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.



Ранее метеорологи сообщили, что в выходные в Москве и области ожидается теплая погода с порывистым ветром.