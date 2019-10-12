найти ×
   
  • USD -0.52
    64.22
  • EUR -0.57
    70.73
СохранитьСохранено0
×

-303877

Синптики пообещали москвичам дождь и сильный ветер

Small default
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 12 октября, после полудня ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Температура воздуха в этот день, по словам метеоролога, составит в Москве 10−12 градусов тепла, в области — 8−13 градусов.

Специалист отметил в беседе с агентством, что Москва и область окажутся сегодня теплой части атлантического циклона.

Леус также сообщил, что атмосферное давление в субботу начнет падать, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее метеорологи сообщили, что в выходные в Москве и области ожидается теплая погода с порывистым ветром.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030364читать позжечитаю позже

главное


Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

206283826читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь21 августа

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

3012944читать позжечитаю позже