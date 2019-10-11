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2010331

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается теплая погода с порывистым ветром.

В субботу, 12 октября, будут идти дожди, температура воздуха в дневное время составит около 11 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 13 октября, по данным синоптиков, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, порывистый ветер сохранится.

В ночное время в выходные температура будет опускаться до 4—6 градусов тепла, сообщают в центре погоды «Фобос».

Как сообщал «Ридус», начало следующей недели также прогнозируется достаточно теплым, кроме того, должны прекратиться дожди.

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