Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
- 11 октября 2019, 10:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается теплая погода с порывистым ветром.
В субботу, 12 октября, будут идти дожди, температура воздуха в дневное время составит около 11 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, с порывами до 12 метров в секунду.
В воскресенье, 13 октября, по данным синоптиков, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, порывистый ветер сохранится.
В ночное время в выходные температура будет опускаться до 4—6 градусов тепла, сообщают в центре погоды «Фобос».
Как сообщал «Ридус», начало следующей недели также прогнозируется достаточно теплым, кроме того, должны прекратиться дожди.
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