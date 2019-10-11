Экс-губернатор Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии

Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский скрылся в Швейцарии, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Ранее адвокат Игорь Трунов информировал агентство о том, что в отношении Дубровского возбуждено уголовное дело, поскольку экс- чиновник уже не является спецсубъектом.

Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается следствием в сумму более 20 млрд рублей, уточнил адвокат.

По словам адвоката, экс-чиновнику инкриминируются деяния, совершенные в 2016—2018 годах.

Пост губернатора Челябинской области Дубовский занял в январе 2014 года, а в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.

С 2011 по 2014 год Дубровский занимал должность генерального директора Магнитогорского металлургического комбината, отмечает агентство.