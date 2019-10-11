Российские военные не пострадали в результате взрыва в Сирии
- 11 октября 2019, 22:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ никто из российских военнослужащих не пострадал.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, инцидент произошел 11 октября в 10:25 в провинции Даръа на юге Сирии.
Он также рассказал, что спустя 20 минут к месту взрыва прибыло подразделение сирийских органов безопасности, и в этот момент сработало еще одно самодельное взрывное устройство. «В результате второго подрыва был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников», — цитирует Бакина «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в результате нападения на патруль военной полиции Вооруженных сил РФ с применением взрывного устройства пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.
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