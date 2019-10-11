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Российские военные не пострадали в результате взрыва в Сирии

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© Сергей Новиков/ТАСС

© Сергей Новиков/ТАСС

В результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ никто из российских военнослужащих не пострадал.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, инцидент произошел 11 октября в 10:25 в провинции Даръа на юге Сирии.

Он также рассказал, что спустя 20 минут к месту взрыва прибыло подразделение сирийских органов безопасности, и в этот момент сработало еще одно самодельное взрывное устройство. «В результате второго подрыва был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников», — цитирует Бакина «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в результате нападения на патруль военной полиции Вооруженных сил РФ с применением взрывного устройства пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.

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