Российские военные не пострадали в результате взрыва в Сирии

В результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ никто из российских военнослужащих не пострадал.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, инцидент произошел 11 октября в 10:25 в провинции Даръа на юге Сирии.

Он также рассказал, что спустя 20 минут к месту взрыва прибыло подразделение сирийских органов безопасности, и в этот момент сработало еще одно самодельное взрывное устройство. «В результате второго подрыва был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников», — цитирует Бакина «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в результате нападения на патруль военной полиции Вооруженных сил РФ с применением взрывного устройства пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.