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СМИ: в Сирии напали на российских военных

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В провинции Дераа в Сирии было совершено нападение на патруль военной полиции Вооруженных сил РФ.

Инцидент произошел между городами Джасим и Инхель, сообщили Orient-News источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что при атаке применялись взрывные устройства.

В результате пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил, сказал собеседник издания.

В марте Минобороны РФ сообщило о гибели в провинции Дейр-эз-Зор трех российских военных, которые пропали без вести в Сирии в конце февраля. По данным ведомства, военные возвращались в дневное время на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов и попали в засаду, устроенную боевиками.

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