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2013942

Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

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© NASA

© NASA

Большой вклад в исследование дальнего космоса может внести развитие биоинженерных технологий, которые позволят создать модифицированную версию человека, заявил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

По его словам, главную опасность для человека в космосе представляет радиация.

«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», — приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.

Он предположил, что искусственно будут выращиваться поколения людей, способных переносить радиацию при минимальных средствах защиты.

При этом космонавт признал, что «сделать что-то живое полностью устойчивым к такой радиации будет тяжело».

Ранее «Ридус» писал о том, что уже несколько лет ведутся разговоры о колонизации Марса, который собираются заселить в ближайшие годы. С каждым исследованием ученые приходят к выводу, что непредсказуемые погодные условия Красной планеты потребуют нестандартных решений, например, отправлять на планету только генетически модифицированных людей, которые будут способны противостоять воздействию космической радиации.

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