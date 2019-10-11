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20131

Суд приговорил к 26 годам тюрьмы россиянина, убившего родителей в Лондоне

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© wikipedia.org / HTUK

© wikipedia.org / HTUK

К 26 годам лишения свободы приговорил суд в Лондоне гражданина России Сергея Кудрявцева за убийство своих родителей, сообщает радиостанция LBC.

Как говорилось в статье «Ридуса», неделю назад Кудрявцев признал себя виновным в совершенном преступлении.

48-летний россиянин тогда заявил, что полностью отдавал себе отчет в происходящем. Он также отметил, что специально не планировал убийство, однако подумывал о нем за три месяца до инцидента, произошедшего 20 мая нынешнего года.

Мужчина добавил во время судебного заседания, что зарезал свою мать, 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву, и отца, 69-летнего Владимира Кудрявцева, из-за ссоры, связанной с вопросом содержания его собаки.

Судья тогда отложил оглашение приговора до 11 октября.

По данным следствия, спустя три дня после убийства россиянин сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Прибывшие в квартиру Кудрявцевых в лондонском районе Северный Кенсингтон полицейские обнаружили тела и арестовали мужчину. Проведенная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ранее Сергей Кудрявцев работал в качестве специалиста по визуальным эффектам на съемках фильма «Властелин колец». Мужчина наряду с российским обладает также гражданством Новой Зеландии.

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