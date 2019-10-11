В Архангельске бывшего следователя приговорили к 18 годам

Архангельский областной суд приговорил бывшего следователя регионального управления МВД России Игоря Дереца к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

45-летний мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В 2018 году Дерец потребовал от подозреваемого взятку в размере 3,5 миллиона рублей за прекращение уголовного преследования.

В декабре 2018-го во время передачи взятки экс-следователь при задержании оказал сопротивление сотрудникам ФСБ. Одному он нанес не менее 11 ударов ножом, другому — не менее трех ударов ножом.

Тем не менее Дереца задержали, сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 10 октября, в Самаре суд приговорил полковника ФСБ Сергея Гудованого к 20 годам лишения свободы в связи с обвинением в мошенничестве и хранении боеприпасов.