Полковника ФСБ посадили на 20 лет за мошенничество и хранение боеприпасов

К 20 годам лишения свободы приговорил Самарский гарнизонный военный суд полковника ФСБ Сергея Гудованого в связи с обвинением в мошенничестве и хранении боеприпасов, сообщает ТАСС.

Подсудимый занимал должность начальника службы экономической безопасности управления ФСБ России по Самарской области.

Кроме того, суд приговорил Гудованого к штрафу в размере 90,5 миллиона рублей, а также лишил его звания полковника и ордена Мужества.

Полковника ФСБ задержали в апреле прошлого года по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, в течение двух лет он вместе с бывшим начальником отдела «М» управления ФСБ России по Самарской области Павлом Чермашенцевым ежемесячно получал взятки в размере 2,5 миллиона рублей от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова за общее покровительство.

Полковника также обвиняли в получении других взяток.

При обыске в его квартире было обнаружено и изъято около 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы.

В четверг также был вынесен приговор Чермашенцеву, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в июле в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России по подозрению в хищении банковских средств на сумму не менее 140 миллионов рублей.