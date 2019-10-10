найти ×
   
  • USD -0.36
    64.74
  • EUR -0.15
    71.30
СохранитьСохранено0
×

-203118

Полковника ФСБ посадили на 20 лет за мошенничество и хранение боеприпасов

Small default
© youtube.com

© youtube.com

К 20 годам лишения свободы приговорил Самарский гарнизонный военный суд полковника ФСБ Сергея Гудованого в связи с обвинением в мошенничестве и хранении боеприпасов, сообщает ТАСС.

Подсудимый занимал должность начальника службы экономической безопасности управления ФСБ России по Самарской области.

Кроме того, суд приговорил Гудованого к штрафу в размере 90,5 миллиона рублей, а также лишил его звания полковника и ордена Мужества.

Полковника ФСБ задержали в апреле прошлого года по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, в течение двух лет он вместе с бывшим начальником отдела «М» управления ФСБ России по Самарской области Павлом Чермашенцевым ежемесячно получал взятки в размере 2,5 миллиона рублей от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова за общее покровительство.

Полковника также обвиняли в получении других взяток.

При обыске в его квартире было обнаружено и изъято около 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы.

В четверг также был вынесен приговор Чермашенцеву, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в июле в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России по подозрению в хищении банковских средств на сумму не менее 140 миллионов рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
34089530читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
6027382читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003598читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

153426727читать позжечитаю позже