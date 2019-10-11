В Москве электричка сбила женщину
- 11 октября 2019, 11:27
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице в районе платформы Чертаново Павелецкого направления электричка сбила женщину, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел утром в пятницу, 11 октября.
Пострадавшая находится под составом, ее состояние неизвестно, — приводит агентство слова своего собеседника.
По предварительным данным, женщина не услышала звук приближающегося поезда, переходя железнодорожные пути в неположенном месте.
Как сообщал «Ридус», в середине сентября подросток попал под поезд в городе Воскресенске Московской области в районе платформы Москворецкой.
Несколькими днями ранее электричка сбила двух мужчин на подмосковной станции Ленинской Павелецкого направления.
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