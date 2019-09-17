В Подмосковье поезд сбил насмерть подростка

В городе Воскресенск Московской области в районе платформы Москворецкой подросток попал под поезд, сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Несовершеннолетний погиб под колесами поезда Грозный — Москва, когда переходил железнодорожных пути в неположенном месте.

Информация о гибели подростка поступила в линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе электричка сбила двух мужчин на подмосковной станции Ленинская Павелецкого направления.

Ранее электричка Савеловского направления Московской железной дороги сбила несовершеннолетнюю девушку, которая пыталась пересечь железнодорожные пути перед самым поездом в неустановленном месте.

